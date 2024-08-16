Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денежка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18,0 - 18,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 566,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Денежка
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1864 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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