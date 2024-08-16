Денежка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1864 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (8) AU (11) XF (3) VF (4) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (5) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (2) VF35 (2) RB (6) BN (3) Сервис NGC (3) ННР (5)

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