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Денежка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Денежка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Денежка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18,0 - 18,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 566,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Денежка
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денежка 1864 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 890 проданному на аукционе SINCONA AG за 700 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - December 12, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия Денежка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 5, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денежка 1864 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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