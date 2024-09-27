1 копейка 1864 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1864 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (12) VF (16) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS64 (1) AU53 (2) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) BN (2) Сервис NGC (3)

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