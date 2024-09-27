Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1864 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,0 - 23,3 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,045,678
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1864 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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