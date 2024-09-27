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1 копейка 1864 года ВМ "Варшавский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1864 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1864 года ВМ "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,0 - 23,3 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,045,678

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1864 года "Варшавский монетный двор" со знаком ВМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 35000 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1864 ВМ "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1864 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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