Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 68,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24951 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1532 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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