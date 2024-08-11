25 копеек 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24951 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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