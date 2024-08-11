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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 68,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24951 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3819 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1532 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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