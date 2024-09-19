Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 114,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
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