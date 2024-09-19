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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 114,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 24, 2023
Продавец Heritage
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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