1 рубль 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

Сохранность PROOF (1) UNC (15) AU (17) XF (21) VF (4) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (9) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (2) VF30 (1) PL (1) Сервис NGC (5) RNGA (1) PCGS (1)

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