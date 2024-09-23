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Полтина 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1864 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
1212 $
Цена в валюте аукциона 90686 RUB
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Haljak Coin Auction - October 18, 2014
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - April 4, 2008
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Александр - April 4, 2008
Продавец Александр
Дата 4 апреля 2008
Сохранность MS64 PL
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1864 СПБ НФ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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