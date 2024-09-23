Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1864 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1864 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
1212 $
Цена в валюте аукциона 90686 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 18 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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