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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,06 гр
  • Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,715,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 7500 RUB
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Где купить?
Россия 15 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1864 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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