Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,06 гр
- Чистого серебра (0,0738 oz) 2,295 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,715,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе AURORA за 62500 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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