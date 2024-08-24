Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 - 32,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 248,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Русское Наследие за 240000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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