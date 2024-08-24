Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 - 32,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 248,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Русское Наследие за 240000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (7)
  • MS67 (2)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (18)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 6250 RUB
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1864 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1864 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск