3 копейки 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Русское Наследие за 240000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность UNC (7) AU (26) XF (11) VF (5) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (19) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) RB (2) BN (7) Сервис NGC (8) PCGS (1)

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