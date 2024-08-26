Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,04 гр
- Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,740,013
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
******
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