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10 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,04 гр
  • Чистого серебра (0,0492 oz) 1,53 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,740,013

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 10 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1864 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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