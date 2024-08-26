10 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36421 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность UNC (34) AU (10) XF (8) VF (2) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (7) MS62 (13) MS61 (3) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (2) AU50 (1) Сервис ННР (6) PCGS (12) RNGA (2) NGC (4)

Продавец Все фирмы

AURORA (8)

Coins.ee (1)

Heritage (2)

Höhn (1)

Janas (1)

Katz (2)

Künker (1)

MS67 (2)

Numisbalt (1)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (8)

Rauch (1)

Russiancoin (9)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (2)

Stephen Album (1)

WAG (1)

Александр (4)

Денга1700 (2)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (1)

НИКО (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (2)