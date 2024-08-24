Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 25,59 гр
  • Диаметр 36,5 - 36,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,042,240

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Numisbalt за 1700 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Auction World (1)
  • AURORA (21)
  • Coins.ee (11)
  • COINSNET (4)
  • COINSTORE (2)
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Katz (12)
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • MDC Monaco (1)
  • MUNZE (14)
  • New York Sale (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (9)
  • Numismática Leilões (1)
  • Pegasus Auctions (2)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (5)
  • Roschberg Mynthandel AS (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (3)
  • Stare Monety (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (24)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (2)
  • Империя (12)
  • Имперская монета (31)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (8)
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1864 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность AU55 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1864 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск