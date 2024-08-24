5 копеек 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Numisbalt за 1700 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

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