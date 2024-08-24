Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 25,59 гр
- Диаметр 36,5 - 36,9 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,042,240
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Numisbalt за 1700 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 5 копеек 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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