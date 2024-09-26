Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,209)
- Вес 1,02 гр
- Чистого серебра (0,0069 oz) 0,2132 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 240,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 2 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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