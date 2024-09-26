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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1864 года СПБ НФ "Серебро 750 пробы" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,209)
  • Вес 1,02 гр
  • Чистого серебра (0,0069 oz) 0,2132 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1864 года "Серебро 750 пробы" со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе AURORA за 40000 RUB. Торги состоялись 2 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 69 EUR
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 12, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1864 СПБ НФ "Серебро 750 пробы" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1864 "Серебро 750 пробы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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