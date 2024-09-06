2 копейки 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30933 проданному на аукционе Stack's Bowers за 495 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

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