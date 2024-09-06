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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,175,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30933 проданному на аукционе Stack's Bowers за 495 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе MUNZE - May 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1864 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS60 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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