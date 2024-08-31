5 рублей 1864 года СПБ АС (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1864 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 712001 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность UNC (100) AU (33) XF (30) VF (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (26) MS63 (26) MS62 (23) MS61 (6) AU58 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) DETAILS (5) Сервис ННР (11) NGC (58) RNGA (6) PCGS (2)

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