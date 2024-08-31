Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1864 года СПБ АС (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1864 года СПБ АС - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1864 года СПБ АС - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,900,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (170)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1864 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 712001 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (15)
  • Chaponnière (1)
  • Coins.ee (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (2)
  • Heritage (13)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (5)
  • Künker (17)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MS67 (4)
  • New York Sale (2)
  • Nomisma (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (2)
  • Numisor (2)
  • Rare Coins (24)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (4)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (2)
  • WCN (3)
  • Александр (22)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (4)
  • НИКО (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (7)
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
4522 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
4082 $
Цена в валюте аукциона 364348 RUB
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Россия 5 рублей 1864 СПБ АС на аукционе RedSquare - January 29, 2023
Продавец RedSquare
Дата 29 января 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1864 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск