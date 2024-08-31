Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1864 года СПБ АС (Россия, Александр II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,900,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (170)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1864 года со знаком СПБ АС. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 712001 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
4522 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
4082 $
Цена в валюте аукциона 364348 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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