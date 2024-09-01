Полушка 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность UNC (1) AU (9) XF (10) VF (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (2) VF35 (1) VF30 (1)

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