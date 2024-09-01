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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полушка 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полушка 1864 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 14,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 403,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полушка
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (9)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (5)
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия Полушка 1864 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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