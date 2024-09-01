Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1864 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 14,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 403,200
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полушка
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1864 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Империя за 75000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2014.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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