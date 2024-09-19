Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1864
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1864 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Coins.ee за 465 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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