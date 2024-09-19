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1 копейка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1864 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1864
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1864 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2803 проданному на аукционе Coins.ee за 465 EUR. Торги состоялись 10 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1864 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1864 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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