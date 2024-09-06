20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант уже (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

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