Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант уже (Россия, Александр II)
Разновидность: Хвост орла широкий. Бант уже
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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