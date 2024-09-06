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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант уже (Россия, Александр II)

Разновидность: Хвост орла широкий. Бант уже

Аверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла широкий Бант уже - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла широкий Бант уже - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант уже. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3193 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Leu - February 24, 2019
Продавец Leu
Дата 24 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - August 23, 2017
Продавец AURORA
Дата 23 августа 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - August 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 августа 2017
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - March 1, 2017
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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