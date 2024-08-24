20 копеек 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность UNC (5) AU (19) XF (9) VF (5) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (3)

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