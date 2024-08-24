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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 10500 RUB
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 20 копеек 1861 СПБ МИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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