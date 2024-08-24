Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе MS67 за 105000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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