20 копеек 1873 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1873 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2022.

Сохранность UNC (81) AU (34) XF (17) VF (17) F (1) Нет оценки (24) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (4) MS65 (10) MS64 (9) MS63 (13) MS62 (9) MS61 (2) MS60 (7) AU58 (4) AU55 (7) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (1) VF35 (2) DETAILS (3) Сервис NGC (24) NGS (1) PCGS (3) ННР (7) RNGA (2) CGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (20)

Chaponnière (1)

Coins.ee (2)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (1)

Katz (7)

Künker (2)

MS67 (2)

MUNZE (6)

Niemczyk (5)

Numisbalt (4)

Pesek Auctions (1)

Provenance Auctions (1)

Rare Coins (22)

Rauch (1)

RedSquare (2)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (18)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (3)

Stare Monety (1)

WAG (1)

WCN (1)

WDA - MiM (1)

Александр (19)

Денга1700 (3)

Империя (4)

Имперская монета (27)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (7)

Русское Наследие (7)