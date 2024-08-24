Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1873 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,185,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1873 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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