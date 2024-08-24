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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1873 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1873 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1873 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,185,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (176)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1873 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 225 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 30 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS60 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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