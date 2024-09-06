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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1873 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1873 СПБ НІ
Средняя цена 1800 $
Продажи
2 460
Аверс
Реверс
3 рубля 1873 СПБ НІ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 39

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1873 СПБ НІ
Средняя цена 590 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Полтина 1873 СПБ HI Орел меньше
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1873 СПБ HI Орел больше
Средняя цена 890 $
Продажи
1 86
Аверс
Реверс
25 копеек 1873 СПБ НІ
Средняя цена 2500 $
Продажи
1 20
Аверс
Реверс
20 копеек 1873 СПБ HI
Средняя цена 150 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
15 копеек 1873 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 250 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
10 копеек 1873 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 140 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
5 копеек 1873 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 180 $
Продажи
1 44

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1873 ЕМ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
3 копейки 1873 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 копейки 1873 ЕМ
Средняя цена 180 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
1 копейка 1873 ЕМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1873 ЕМ
Средняя цена 80 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1873 ЕМ
Средняя цена 160 $
Продажи
0 59
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