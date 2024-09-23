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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,212,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF65 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - December 6, 2020
Продавец RedSquare
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60 BN
Цена
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS60 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1873 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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