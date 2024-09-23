Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,212,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- MS67 (1)
- MUNZE (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rare Coins (1)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность PF65 RB CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS60 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск