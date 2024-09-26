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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 160,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе AURORA за 50000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numis Arena - April 18, 2024
Продавец Numis Arena
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе COINSNET - May 24, 2020
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Империя - January 25, 2019
Продавец Империя
Дата 25 января 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность MS62
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1873 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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