Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 160,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе AURORA за 50000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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