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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,704,167

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русское Наследие за 245000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB CAMEO RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Россия 3 копейки 1873 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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