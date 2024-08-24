Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,704,167
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русское Наследие за 245000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность MS63 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RB CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS63 BN
Цена
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Где продать?
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