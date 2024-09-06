Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 77,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1873 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- AURORA (3)
- GGN (1)
- Heritage (1)
- Höhn (3)
- Katz (2)
- Künker (3)
- Leu (1)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (4)
- Roma Numismatics (1)
- Schweizerischer Bankverein (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- TimeLine Auctions (2)
- UBS (1)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Александр (6)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2047 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
3467 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 рубля 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск