Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1873 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1873 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 77,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1873 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Александр за 10000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (3)
  • Katz (2)
  • Künker (3)
  • Leu (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • TimeLine Auctions (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2047 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
3467 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - October 21, 2020
Продавец AURORA
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS60 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Stack's - May 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS65
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 3 рубля 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 рубля 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1873 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 3 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск