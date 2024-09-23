1 рубль 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Александр за 5100 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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