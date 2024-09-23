Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 673,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Александр за 5100 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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