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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1873 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 рубль 1873 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 673,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Александр за 5100 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS60 NGS
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS61 ННР
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1873 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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