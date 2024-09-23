5 копеек 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе AURORA за 650000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (2) UNC (8) AU (13) XF (23) VF (6) F (1) Нет оценки (24) Сохранность (слабы) MS64 (4) MS63 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF30 (2) F12 (1) PF64 (1) DETAILS (1) RB (2) BN (7) Сервис PCGS (3) NGC (6)

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