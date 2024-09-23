Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,052,100
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе AURORA за 650000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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