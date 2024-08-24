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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1873 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1873 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1873 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1873 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7750 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC PL
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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