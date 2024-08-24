Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1873 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1873 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7750 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1688 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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