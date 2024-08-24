Полтина 1873 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1873 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7750 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность PROOF (1) UNC (30) AU (16) XF (27) VF (6) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (15) MS61 (5) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (5) XF40 (1) VF30 (1) DETAILS (3) PL (1) Сервис RNGA (5) NGC (17)

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