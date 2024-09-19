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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1873 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1873 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1873 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1873 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия Полтина 1873 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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