Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1873 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел меньше
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1873 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе SINCONA AG за 15000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
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