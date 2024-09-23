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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1873 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1873 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,000,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (460)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1873 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2649 $
Цена в валюте аукциона 2441 EUR
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 30, 2024
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Pesek Auctions - March 27, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Inasta - September 5, 2024
Россия 5 рублей 1873 СПБ НІ на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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