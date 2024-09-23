5 рублей 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1873 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность PROOF (3) UNC (189) AU (67) XF (171) VF (7) F (1) VG (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (6) MS63 (52) MS62 (64) MS61 (30) MS60 (4) AU58 (13) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) PF63 (3) DETAILS (11) ULTRA CAMEO (3) + (1) Сервис NGC (116) PCGS (19) ННР (24) RNGA (4) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

Aureo & Calicó (1)

AURORA (22)

Aurora Numismatica (2)

BAC (3)

Baldwin's (1)

Bolaffi (2)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (6)

Cayón (2)

Chaponnière (2)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

Coins.ee (2)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (5)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

GINZA (1)

Goldberg (10)

Gorny & Mosch (8)

Grün (7)

Heritage (37)

Heritage Eur (3)

HERVERA (2)

Hess Divo (5)

HIRSCH (1)

Höhn (2)

Jean ELSEN (1)

Jesús Vico (1)

Katz (11)

Kroha (1)

Künker (64)

London Coins (1)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (2)

Morton & Eden (1)

MS67 (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

New York Sale (4)

Niemczyk (8)

Numimarket (4)

Numisbalt (15)

Numismatica Genevensis (1)

Numismatica Luciani (1)

Numismatica Ranieri (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rare Coins (38)

Raritan Stamps (2)

Rauch (4)

RedSquare (2)

Reinhard Fischer (1)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

Schulman (1)

SINCONA (15)

Soler y Llach (2)

Sonntag (2)

Spink (2)

Stack's (13)

Stephen Album (1)

Teutoburger (6)

Tosunidis Coin House (2)

UBS (7)

VINCHON (1)

VL Nummus (5)

WAG (3)

WCN (8)

Wormser Auktionshaus (1)

Александр (43)

Восточно-европейский (1)

Знак (2)

Империя (12)

Имперская монета (10)

Монеты и Медали (6)

НИКО (1)

ОЛНЗ (2)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (5)