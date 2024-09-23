Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Macho & Chlapovič
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,000,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (460)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1873 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 84 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Для продажи 5 рублей 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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