Macho & Chlapovič
Описание фирмы
- Название Macho & Chlapovič
- Страна Словакия
- Год основания 2010
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.machochlapovic.com
Офис в Братиславе
- Страна Словакия
- Город Братислава
- Адрес Dunajska str. 48
- Телефон +421 239 020 432
- Email bratislava@machochlapovic.com
Офис в Праге
- Страна Чешская Республика
- Город Прага
- Адрес Slunna str. 560/11
- Телефон +420 220 560 563
- Email praha@machochlapovic.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
29 апреля 2024 2 мая 2024 AUCTION #32 eLive 1777 510,649 $
26 апреля 2024 AUCTION #33 - Vaclav Bruna Collection 1057 5,499,140 $
26 апреля 2024 AUCTION #32 192 1,114,562 $
23 октября 2023 26 октября 2023 AUCTION #31 ELIVE 1873 394,333 $
20 октября 2023 AUCTION #31 547 4,100,159 $
24 апреля 2023 27 апреля 2023 AUCTION #30 ELIVE 2296 632,245 $
21 апреля 2023 AUCTION #30 492 3,690,102 $
17 октября 2022 19 октября 2022 AUCTION #29 ELIVE 1175 203,223 $
14 октября 2022 AUCTION #29 365 4,630,365 $
25 апреля 2022 28 апреля 2022 AUCTION #28 ELIVE 1559 336,810 $
22 апреля 2022 AUCTION #28 518 5,716,280 $
18 октября 2021 20 октября 2021 AUCTION #27 ELIVE 979 270,838 $
15 октября 2021 AUCTION #27 576 3,380,706 $
10 мая 2021 13 мая 2021 AUCTION #25 eLive 1403 252,986 $
9 мая 2021 AUCTION #26 eLive 477 171,548 $
7 мая 2021 AUCTION #26 277 2,559,278 $
7 мая 2021 AUCTION #25 410 3,545,797 $
8 ноября 2020 11 ноября 2020 AUCTION #24 eLive 1890 316,622 $
6 ноября 2020 AUCTION #24 460 2,980,384 $
3 мая 2020 5 мая 2020 AUCTION #22 eLive 1297 245,728 $