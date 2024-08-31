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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 962,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Heritage - November 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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