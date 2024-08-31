Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 962,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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