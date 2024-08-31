1/2 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29436 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1058 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (18) AU (13) XF (19) VF (4) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (9) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (1) AU50 (4) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (1) PF60 (1) BN (11) Сервис PCGS (3) NGC (7) RNGA (1)

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