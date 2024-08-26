Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 7200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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