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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1873 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1873 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 7200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
1087 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1156 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS62
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF63
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность PF64
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF64
Цена
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
Где купить?
Россия 25 копеек 1873 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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