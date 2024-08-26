25 копеек 1873 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1873 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Александр за 7200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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