15 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 85000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность PROOF (1) UNC (25) AU (11) XF (13) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (7) MS64 (6) MS62 (2) MS60 (1) AU50 (3) XF45 (2) XF40 (2) PF64 (1) Сервис NGC (9) ННР (8) PCGS (3)

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