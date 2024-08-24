Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,960,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 85000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1873 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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