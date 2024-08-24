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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,960,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе MS67 за 85000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе RedSquare - April 15, 2023
Продавец RedSquare
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность AU50
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Россия 15 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1873 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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