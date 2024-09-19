10 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность UNC (17) AU (17) XF (7) VF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (1) MS65 (6) MS63 (3) MS62 (1) AU55 (5) AU50 (1) XF40 (1) Сервис NGC (10) ННР (2)

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