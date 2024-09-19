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10 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,620,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1873 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1873 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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