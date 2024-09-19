Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1873 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,620,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1873 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе MS67 за 72500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13500 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU50
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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