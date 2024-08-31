Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,363,750
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 2 копейки
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Goldberg (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MS67 (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (2)
- WDA - MiM (1)
- Александр (4)
- Денга1700 (3)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (7)
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63 RB
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск