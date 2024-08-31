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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,363,750

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU58 BN
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 BN
Цена
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность MS63 RB
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1873 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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