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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1873 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 822,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1873
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/4 копейки 1873 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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