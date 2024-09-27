1/4 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность UNC (45) AU (11) XF (3) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (2) MS64 (9) MS63 (13) MS62 (5) MS61 (3) AU58 (2) AU53 (2) XF45 (1) DETAILS (7) RB (9) BN (24) Сервис NGC (27) ННР (7) CGC (1) RNGA (1) PCGS (5)

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