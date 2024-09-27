Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1873 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 822,400
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1873
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1873 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Александр за 550 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 RB CGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 RB ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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