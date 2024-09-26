20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант шире (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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