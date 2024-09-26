Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант шире (Россия, Александр II)

Разновидность: Хвост орла широкий. Бант шире

Аверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла широкий Бант шире - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866" Хвост орла широкий Бант шире - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,08 гр
  • Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,440,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1860
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (40)
  • Coins.ee (14)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (8)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Katz (14)
  • Künker (5)
  • MS67 (8)
  • MUNZE (4)
  • New York Sale (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (14)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (12)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (6)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (22)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (36)
  • Монеты и Медали (7)
  • ОЛНЗ (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 9750 RUB
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1860 СПБ ФБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1860 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск