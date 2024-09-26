Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1860 года СПБ ФБ "Тип 1860-1866". Хвост орла широкий. Бант шире (Россия, Александр II)
Разновидность: Хвост орла широкий. Бант шире
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,08 гр
- Чистого серебра (0,0984 oz) 3,06 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,440,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1860
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1860 года со знаком СПБ ФБ. Хвост орла широкий. Бант шире. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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