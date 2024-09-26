20 копеек 1875 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1875 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

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