Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1875 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,545,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 20 копеек
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1875 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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