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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1875 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 20 копеек 1875 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 20 копеек 1875 года СПБ HI - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,545,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1875 года со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Редкие Монеты за 40000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
476 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Stack's - April 22, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Россия 20 копеек 1875 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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