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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1875 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1875 СПБ НІ
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
3 рубля 1875 СПБ HI
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 213

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1875 СПБ НІ
Средняя цена 880 $
Продажи
1 257
Аверс
Реверс
Полтина 1875 СПБ HI Орел меньше
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1875 СПБ HI Орел больше
Средняя цена 820 $
Продажи
1 32
Аверс
Реверс
25 копеек 1875 СПБ НІ
Средняя цена 800 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
20 копеек 1875 СПБ HI
Средняя цена 150 $
Продажи
1 135
Аверс
Реверс
15 копеек 1875 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 160 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
10 копеек 1875 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 80 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
5 копеек 1875 СПБ HI Серебро 500 пробы (биллон)
Средняя цена 190 $
Продажи
0 102

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1875 ЕМ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 136
Аверс
Реверс
3 копейки 1875 ЕМ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 копейки 1875 ЕМ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1 копейка 1875 ЕМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1875 ЕМ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1875 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
1 42
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