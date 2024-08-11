5 копеек 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 152 проданному на аукционе AURORA за 350000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

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