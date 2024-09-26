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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 2 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 2 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,451,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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