1/2 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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