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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/2 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 321,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1/2 копейки 1875 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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