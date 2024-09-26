Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 321,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе SINCONA AG за 1400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Где продать?
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