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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 25 копеек 1875 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 25 копеек 1875 года СПБ НІ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,2 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1875 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русское Наследие за 780000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF63 RNGA
Цена
8766 $
Цена в валюте аукциона 780000 RUB
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
Где купить?
Россия 25 копеек 1875 СПБ НІ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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