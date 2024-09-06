Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,2 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 25 копеек
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1875 года со знаком СПБ НІ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Русское Наследие за 780000 RUB. Торги состоялись 22 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF63 RNGA
Цена
8766 $
Цена в валюте аукциона 780000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
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