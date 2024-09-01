Полтина 1875 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1875 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 7 апреля 2006.

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