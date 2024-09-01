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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1875 года СПБ HI. Орел меньше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел меньше

Аверс монеты - Полтина 1875 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1875 года СПБ HI Орел меньше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1875 года со знаком СПБ HI. Орел меньше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 7 апреля 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (2)
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU53
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Александр - April 7, 2006
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Александр - April 7, 2006
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2006
Сохранность XF45
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD

Где продать?

Для продажи Полтина 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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