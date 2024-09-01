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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1875 года СПБ HI (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 рубля 1875 года СПБ HI - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 рубля 1875 года СПБ HI - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1875 года со знаком СПБ HI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2351 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Holmasto - March 9, 2024
Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Solidus Numismatik - November 21, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 рубля 1875 СПБ HI на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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