Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1875 года СПБ HI (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 рубля
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (213)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1875 года со знаком СПБ HI. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18800 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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