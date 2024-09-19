Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 4,000,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1875 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8250 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (12)
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (5)
- Höhn (2)
- Hong Kong (1)
- Katz (3)
- Künker (8)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- WCN (1)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (1)
- ОЛНЗ (1)
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск