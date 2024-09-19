Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1875 года СПБ НІ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1875 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1875 года СПБ НІ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 4,000,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1875 года со знаком СПБ НІ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8250 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (12)
  • Baldwin's (1)
  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (5)
  • Höhn (2)
  • Hong Kong (1)
  • Katz (3)
  • Künker (8)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (1)
  • ОЛНЗ (1)
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2551 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе CNG - February 7, 2024
Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1875 СПБ НІ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1875 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск