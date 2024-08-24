Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность XF
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