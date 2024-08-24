5 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность PROOF (15) UNC (65) AU (10) XF (11) VF (1) Сохранность (слабы) MS66 (6) MS65 (11) MS64 (7) MS63 (13) MS62 (8) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (1) PF63 (5) DETAILS (1) PL (8) Сервис NGC (32) RNGA (5) ННР (3) PCGS (2)

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