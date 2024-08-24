Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Busso Peus (1)
  • Coins.ee (4)
  • COINSNET (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (18)
  • MS67 (11)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (3)
  • Numisor (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (4)
  • WAG (1)
  • Александр (7)
  • Империя (6)
  • Имперская монета (9)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (7)
  • Русское Наследие (4)
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 7750 RUB
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 162 EUR
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS63 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1875 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1875 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск