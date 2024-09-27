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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 10 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 10 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,590,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1875 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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