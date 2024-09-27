Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,590,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 10 копеек
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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