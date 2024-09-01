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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1875 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Разновидность: Орел больше

Аверс монеты - Полтина 1875 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1875 года СПБ HI Орел больше - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1875 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF63 RNGA
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
38057 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность PF63 RNGA
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
7599 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU58 PL РНГА
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 PL RNGA
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1875 СПБ HI на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF35 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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