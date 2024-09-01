Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1875 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)
Разновидность: Орел больше
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1875 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
38057 $
Цена в валюте аукциона 34000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF63 ННР
Цена
7599 $
Цена в валюте аукциона 675000 RUB
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность PF63 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU58 PL РНГА
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS61
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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