Полтина 1875 года СПБ HI. Орел больше (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1875 года со знаком СПБ HI. Орел больше. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 452 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность PROOF (14) UNC (4) AU (5) XF (1) VF (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (2) VF35 (2) PF65 (1) PF63 (5) PF61 (2) CAMEO (1) PL (2) Сервис RNGA (5) NGC (3) ННР (2) РНГА (1)

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