Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 3 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 3 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,595,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русское Наследие за 59000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (1)
  • CoinsNB (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (1)
  • SINCONA (3)
  • WAG (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе RedSquare - February 28, 2021
Продавец RedSquare
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1875 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск