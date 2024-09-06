3 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русское Наследие за 59000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

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