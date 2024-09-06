Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,595,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 3 копейки
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русское Наследие за 59000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS61 BN
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS64 BN
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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