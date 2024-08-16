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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 15 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 15 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,85 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,480,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 67500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе MS67 - February 12, 2020
Продавец MS67
Дата 12 февраля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где купить?
Россия 15 копеек 1875 СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1875 "Серебро 500 пробы (биллон)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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