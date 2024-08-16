Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1875 года СПБ HI "Серебро 500 пробы (биллон)" (Россия, Александр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,85 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,480,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 15 копеек
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1875 года "Серебро 500 пробы (биллон)" со знаком СПБ HI. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе MS67 за 67500 RUB. Торги состоялись 30 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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