1/4 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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