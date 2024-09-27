Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1875
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- Katz (4)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (10)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Денга1700 (6)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (1)
- НИКО (1)
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск