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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1875 года ЕМ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1/4 копейки 1875 года ЕМ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1875
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1875 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 1/4 копейки 1875 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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